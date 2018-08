Industriekonzern: Thyssen-Krupp führt angeblich aussichtsreiche Gespräche mit Chefaufseher-Kandidat

DüsseldorfDie Suche nach einem neuen Aufsichtsratschef beim kriselnden Thyssen-Krupp-Konzern kommt Insidern zufolge voran. Der mit der Suche befasste fünfköpfige Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats befinde sich in aussichtsreichen Gesprächen mit einem Kandidaten, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Vielleicht stehe eine Entscheidung schon kommende Woche an.