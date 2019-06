Industriekonzern: Thyssen-Krupp hält an Börsen-Plänen für Aufzugssparte fest

DüsseldorfThyssen-Krupp-Chef Guido Kerkhoff hält an seinen Plänen für einen Teil-Börsengang der lukrativen Aufzugssparte fest. „Eine Minderheit wollen wir an die Börse bringen“, sagte der Manager am Mittwoch auf einer Veranstaltung der Heinrich-Heine Universität in Düsseldorf. Auf die Frage, ob auch ein Verkauf der Sparte in Frage komme, antwortete er: „Es gibt nichts Neues zu berichten.“ Spekulationen über einen Verkauf der Aufzugssparte hatten zuvor die Thyssen-Krupp-Aktien beflügelt.