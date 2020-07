Industriekonzern: Thyssen-Krupp schließt Verkauf von Aufzugssparte ab

Der kriselnde Thyssen-Krupp-Konzern hat den 17,2 Milliarden Euro schweren Verkauf seines Aufzugsgeschäfts endgültig in trockene Tücher gebracht. „Die Erlöse in Milliardenhöhe geben uns Rückenwind für den Umbau von Thyssenkrupp“, sagte Konzernchefin Martina Merz am Freitag. Die Transaktion führe unmittelbar zu einem deutlichen Rückgang der Verschuldung hin zu einem Netto-Guthaben. Gelder der staatlichen Förderbank KfW müssen die Essener in der Corona-Krise nun nicht aufnehmen, eine entsprechende Kreditlinie wurde nicht gezogen.