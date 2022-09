Industriekonzern: Thyssen-Stahlbetriebsrat rechnet mit längerer Kurzarbeit

In der Stahlsparte von Thyssen-Krupp wird es nach Einschätzung des Betriebsrates noch längere Zeit Kurzarbeit geben. Mit kurzer Unterbrechung greife der größte deutsche Stahlkonzern seit etwa drei Monaten auf Kurzarbeit zurück, sagte Stahlbetriebsratschef Tekin Nasikkol am Mittwoch nach einer Betriebsrätekonferenz in Duisburg.