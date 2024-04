Industriekonzern Thyssen und Milliardär Kretinsky schmieden Stahl-Partnerschaft

Thyssenkrupp versucht in seinem kriselnden Stahlgeschäft den Befreiungsschlag: Der Essener Industriekonzern hat sich mit dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky über einen Einstieg in die Stahlsparte verständigt. Ziel sei ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem die beiden Partner jeweils 50 Prozent der Anteile halten, teilten beide Seiten am Freitag mit.