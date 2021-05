Industriekonzern Thyssenkrupp erhöht Prognose erneut

Der Industriekonzern Thyssenkrupp kommt durch die weltweite Konjunkturerholung nach der Corona-Krise immer besser in die Spur. Das Unternehmen hob nach Zuwächsen im abgelaufenen Quartal am Dienstag seine Prognosen an. Auch die zuletzt schwächelnde Stahlsparte konnte operativ zulegen. Im bis Ende September laufenden Gesamtjahr 2020/21 erwartet Vorstandschefin Martina Merz unter dem Strich aber noch einen Verlust. Sie warb bei Investoren erneut um Verständnis, dass es vieler kleiner Schritte bedürfe, um den Ruhrkonzern profitabel aufzustellen.