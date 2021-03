Industriekonzern Thyssenkrupp will Stahlsparte „verselbstständigen“

Nach der Absage des Verkaufs der Stahlsparte will sich der Industriekonzern Thyssenkrupp voll auf die Weiterentwicklung seines Kernbereichs aus eigener Kraft konzentrieren. Mit der Beendigung der Gespräche mit Liberty Steel sei „eine wesentliche Richtungsentscheidung“ gefallen, sagte Vorstandschefin Martina Merz in einer Mitarbeiter-Information vom Freitag. „Perspektivisch verfolgen wir dabei nun das Ziel, das Stahlgeschäft zu verselbstständigen“, heißt es in dem Schreiben, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.