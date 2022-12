Industriekreise: Deutsch-französisches Kampfpanzerprojekt MGCS stockt

Grund seien anhaltende Meinungsverschiedenheiten zwischen den Herstellern Rheinmetall aus Düsseldorf und KNDS, Dachgesellschaft der Münchner KMW, und Nexter aus Frankreich. „Dabei geht es offenbar darum, die Arbeit an dem auf bis zu 100 Milliarden Euro geschätzten Projekt so auf die drei Hersteller zu verteilen, dass bei dem Gemeinschaftsprojekt Deutschland am Ende nicht mehr Arbeitsanteile bekommt als Frankreich“, sagt ein Insider. „Der Zwist zieht sich so lange hin, weil die Regierungen die Unternehmen anders als beim Luftkampfsystem FCAS nicht zu einer Einigung drängen“, erklärten Beteiligte weiter: „Ohne diesen Druck erscheint eine Einigung derzeit praktisch unmöglich“.