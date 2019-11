Industriestrategie Fördern und Fordern à la Peter Altmaier

Und was das Fördern angeht: Hier kommt Altmaier erst so richtig in Fahrt. Fast scheint es, als sorge die mangelnde materielle Durchgriffskraft – siehe oben – für eine politische Übersprungshandlung. Egal, ob es um Batteriezellfertigung in Deutschland geht, um mehr Geld für Start-ups, den Schutz vor einem „Ausverkauf“ von Spitzentechnologie oder eine europäische Daten-Cloud: die Industriestrategie strotz nur so von Tatbeständen, die aus Sicht des Wirtschaftsministers dringend der politischen Beihilfe, Koordinierung oder Subventionierung bedürfen.