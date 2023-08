Industriestrompreis „Der Mittelstand wird bei der Energiewende geopfert“

Andere Länder nutzen die Energiekrise in Deutschland und das Dilemma der hiesigen energieintensiven Industrie aus. Gerade machte der Badezimmerausstatter Duravit Schlagzeilen, weil er ein neues Werk nicht in Deutschland, sondern in Kanada baut – er nahm das Subventionsangebot der dortigen Regierung mit Kusshand an. Und weitere Staaten gehen in die Charme-Offensive: „Wir erhalten regelmäßig attraktive Umsiedlungsangebote etwa aus Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten“, so Siempelkamp-Co-Geschäftsführer Howe. Polen sei weniger aktiv, vielleicht, weil es dort an Schwerindustrie nicht mangele.