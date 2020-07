Ineos: Briten wollen in Daimler-Fabrik in Hambach Geländewagen bauen

Der Stuttgarter Autobauer Daimler hat offenbar einen Kaufinteressenten für das bisherige Smart-Werk im französischen Hambach. Der britische Petrochemiekonzern Ineos, der einen eigenen Geländewagen in der Tradition des „Land Rover Defender“ auf den Markt bringen will, prüft eine Übernahme der Fabrik in Lothringen, nahe der Grenze zum Saarland, wie Ineos-Automotive-Chef Dirk Heilmann am Dienstag sagte.