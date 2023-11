Infineon-Chef Hanebeck „Mit TSMC haben wir einen wirklich dicken Fisch an Land gezogen“

Infineon-Chef Jochen Hanebeck sieht die bevorstehende Ansiedlung der weltgrößten Chipfirma Taiwan Semiconductor Manufacturing Company in Sachsen als Meilenstein in Deutschlands und Europas Aufholprozess in der Chipfertigung. „Mit TSMC haben wir einen wirklich dicken Fisch an Land gezogen“, sagte Hanebeck im Interview mit der WirtschaftsWoche. „Dass wir mit TSMC sowie Bosch und NXP eine neue Fabrik für eine Chipgeneration mit kleinen Strukturbreiten in Dresden bauen, halte ich für eine enorm wichtige Entscheidung – für die Industrie in Deutschland und Europa.“