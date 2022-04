Inflationsausgleich Ein Sieg für die Tarifautonomie

Angesichts von Ukraine-Krieg, Sanktionen, Energiekrise und Rezessionsrisiken haben die Tarifpartner die Verhandlungen erst einmal bis Oktober ausgesetzt. Bis dahin gibt es keine tabellenwirksame Lohnerhöhung, sondern nur eine einmalige „Brückenzahlung“ zwischen 1000 und 1400 Euro. Ein Kurzläufer, der die Arbeitnehmer am Betriebserfolg beteiligt, aber die Arbeitskosten der Unternehmen nicht dauerhaft erhöht: So sieht gute Tarifpolitik in Krisenzeiten aus.



Lesen Sie auch: Warum die offizielle Inflationsrate nur die halbe Wahrheit zeigt



Allerdings ist die von vielen Ökonomen befürchtete Lohn-Preis-Spirale in Deutschland damit noch lange nicht vom Tisch. Im Herbst stehen die schwierigen Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie an, der wichtigsten deutschen Industriebranche. Ende des Jahres laufen dann auch noch die Verträge im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aus.