Infografik Der Holzpreis geht durch die Decke

Kein anderer Agrarrohstoff hat sich so stark verteuert wie Holz. An der Warenterminbörse Chicago Mercantile Exchange (CME) hat sich der Preis für US-Bauholz binnen eines Jahres mehr als versechsfacht. Die Gründe sind vielschichtig: ein ungebrochener Bau- und Renovierungsboom; zahlreiche Waldbrände; ein geringer Umschlag in den Sägewerken, die wegen der Abstandsregeln mit weniger Personal arbeiten; eine verheerende Käferplage im Nachbarland Kanada, dem wichtigsten Holzlieferanten der USA.