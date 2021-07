Infografik Die Milch, das unheimliche Produktivitätswunder

Seit Kurzem ist die neue „Verordnung zur Fortentwicklung des Rohmilchgüterechts“ in Kraft. Rohmilch soll künftig umfassender, häufiger und mit moderneren Testverfahren auf Hemmstoffe wie etwa Antibiotika untersucht werden. Bei positiven Testergebnissen werden Erzeuger mit einem Milchgeldabzug belastet. Sie erhalten dann weniger Geld von den Molkereien.



Eingeführt wurde auch ein neuer Umrechnungsfaktor von Liter in Kilogramm. Dieser steigt von 1,02 auf 1,03 Kilogramm. Der Preis von Milch wird in Kilogramm angegeben. Zuletzt erhielten Erzeuger konventioneller Kuhmilch etwa 34 Cent pro Kilo.



