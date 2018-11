Inhaftierter Automanager Renault startet Untersuchung nach Ghosn-Sturz in Japan

Internen Ermittlungen zufolge sollen Ghosn und ein weiterer Manager Geldbezüge in offiziellen Berichten an die japanische Börse falsch dargestellt und – in Ghosns Fall – zu niedrig beziffert haben. Medien hatten berichtet, Ghosn habe seit 2011 über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 5 Milliarden Yen (rund 40 Mio. Euro) Einkommen zu wenig angegeben.