Innere Sicherheit FDP skeptisch zu chinesischer Übernahme von Chipfabrik

05. November 2022 | Quelle: dpa

FDP-Abgeordneter Lukas Köhler bei einer Rede im Bundestag. Bild: Bild: dpa

Der Hamburger Hafen ist nicht der einzige Streitpunkt in der Frage, wie viel Einfluss chinesische Konzerne künftig in Deutschland haben sollen. Auch eine Chipfabrik in Dortmund sorgt für Debatten.