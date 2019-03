Innogy-Übernahme Wird E.On zu mächtig?

Teyssen hat dazu mit dem alten Konkurrenten RWE einen Deal eingefädelt, der den Strommarkt in Deutschland umwälzt. E.On will die RWE-Netz- und Vertriebstochter Innogy kaufen. Im Gegenzug soll RWE die Ökostromproduktion von E.On und Innogy erhalten und mit knapp 16,7 Prozent an E.On beteiligt werden. E.On wird so mit weitem Abstand größter Stromlieferant in Deutschland, auf mehr als 12 Millionen Kunden könnte E.On nach der Innogy-Übernahme kommen.