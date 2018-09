Innotrans MTU geht mit Hybridantrieb für Bahnen in Serie

Friedrichshafen, BerlinNach mehreren Jahren Entwicklung und Testphase geht der Motorenhersteller MTU mit einem Hybridantrieb für Züge in Serie. Auf der Bahnmesse Innotrans in Berlin schloss das Unternehmen erste Absichtserklärungen für Kaufverträge mit drei Kunden ab. MTU ist eine Marke der Rolls-Royce Power Systems aus Friedrichshafen am Bodensee.