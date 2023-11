Innovativer Baustoff Dieser Mittelständler revolutioniert mit seinen Öko-Pflastersteinen die Baustoffbranche

Schlüssel für den Erfolg des „nachhaltigen Betonsteins der Zukunft“ (Metten) aber wird die globale Vergabe von Lizenzen sein. Sie läuft für EcoTerra-Zero nun an, während EcoTerra bereits beginnt, Märkte zu erobern. Die erste ausländische Produktion von Beton-Pflastersteinen und -Platten mit reduziertem Zementanteil startete vor wenigen Monaten in Toronto beim Hersteller Unilock, der zu den Großlieferanten an der gesamten amerikanischen Ostküste gehört. Im Sommer 2024 wird der saudi-arabische Betonsteinhersteller Metara folgen, der eine EcoTerra-Lizenz erworben hat. Dazwischen starten Lizenznehmer in Deutschland mit der Produktion.