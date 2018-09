Insider Airbus-Vertriebschef Eric Schulz tritt zurück

Scherer kennt sich bei Airbus bereits aus. ATR gehört zu 50 Prozent dem europäischen Flugzeugbauer. Vor seinem Amtsantritt bei ATR war er bei Airbus für die Strategie in der zivilen Luftfahrt verantwortlich. Der 56-Jährige hatte seine Laufbahn 1984 bei Airbus begonnen. Er stammt aus Duisburg, wuchs aber in Toulouse auf und hat in Kanada sowie in Frankreich studiert. "Mit Christian Scherer übernimmt einer unserer am stärksten kundenorientierten Manager die Verantwortung für den Vertrieb", sagte Airbus-Chef Tom Enders. Schulz' Entscheidung bedauere er sehr.