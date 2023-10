Stellantis stimmte einer Lohnerhöhung um 25 Prozent über eine Laufzeit von viereinhalb Jahren zu. Der Chrysler-Mutterkonzern sagte außerdem 19 Milliarden Euro an Investitionen in den USA und 5000 zusätzliche Arbeitsplätze zu. Stellantis konnte auch in Kanada einen Streik durch einen Tarifkompromiss abwenden.