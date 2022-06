Insolvenz Marine will MV-Werftgelände in Rostock kaufen

Nach der Pleite der MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern wird nun auch eine Lösung für den Standort in Rostock konkreter. Die Bundesregierung habe ein Angebot abgegeben, die Werft in Rostock-Warnemünde zu erwerben, um sie in ein Marinearsenal umzuwandeln, bestätigte das Bundesverteidigungsministerium am Freitag. Die Marine will dort ihre Kapazitäten für die Wartung und Reparatur von Kriegsschiffen erweitern. Insolvenzverwalter Christoph Morgen erklärte, die Angebotsfrist ende mit Ablauf des heutigen Tages. Die bis dahin eingegangenen Angebote würden geprüft und anschließend mit dem Gläubigerausschuss besprochen.