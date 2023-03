Insolvenzen Autozulieferer: Doch kein „perfekter Sturm“

Kleinere Unternehmen tun sich bei den Verhandlungen oftmals schwer – und so mancher Zulieferer habe sich in der Vergangenheit zu sehr in die Abhängigkeit einzelner Kunden begeben. „Es gibt auch viele Unternehmen, die in eine Schieflage geraten sind, weil sie unterpreisig geliefert haben und sich mit Preiserhöhungen nicht durchsetzen konnten.“ Dennoch: Das Narrativ, Zulieferer stünden immer nur mit dem Rücken zur Wand, sei zu einseitig.