Insolvenzen Das sind die Krisenbranchen 2020

Großinsolvenzen wie die des Reiseveranstalters Thomas Cook, der Fluglinie Condor und der Krankenhausgesellschaft ViaSalus sorgten bereits in diesem Jahr für Aufsehen. Weniger im Fokus standen dagegen Pflegeheime. Doch auch hier deuten sich massive Verwerfungen an, warnt Tobias Hartwig, der die bundesweite Arbeitsgruppe Healthcare bei Schultze & Braun koordiniert und bereits bei mehreren Pflegeheim-Insolvenzen als Verwalter im Einsatz war. „Die Statistiken zeigen, dass einem Großteil der rund 14.500 Pflegeeinrichtungen in Deutschland Probleme drohen“, so Hartwig. „700 Pflegeheime sind akut gefährdet und faktisch insolvenzreif“, schätzt der Experte. „3500 Häuser sind mittelfristig bedroht, da sie kontinuierlich Verluste schreiben.“