Insolvenzgefahr MV Werften funken S.O.S

Dass es bei den MV Werften kriselt, ist seit Monaten bekannt. Doch wie heikel die Lage tatsächlich ist, wurde erst am Freitag deutlich, als der Handel mit Aktien des asiatischen Genting-Konzerns, der die Werften 2016 für den Bau von Kreuzfahrtschiffen für eigene Reedereien erworben hatte, an der Börse in Hongkong ausgesetzt wurde. Fast zeitglich wurde die fällige Zahlung der Löhne und Gehälter für die rund 2000 Mitarbeiter in Wismar, Rostock und Stralsund auf kommende Woche verschoben. „Wir haben 30 Millionen Euro Liquiditätsbestand. Aber es gibt rechtliche Rahmenbedingungen, unter denen wir nicht in der Lage waren, die Löhne und Gehälter heute zu zahlen“, sagte Geschäftsführer Carsten Haake nach einer Belegschaftsversammlung. Auch die Zukunft der Lloyd Werft in Bremerhaven, die ebenfalls zu Genting gehört, ist ungewiss.