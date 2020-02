Insolvenzverfahren beendet Die Akte Flowtex wird geschlossen

Die Sparkasse Bremen hatte am 8. Februar 2000 Insolvenzantrag gegen die Flowtex Technologie GmbH & Co. KG gestellt, nachdem Geschäfte mit nicht existenten Maschinen für den Tunnelbau aufgeflogen waren. Das Landgericht Mannheim bezifferte den Schaden in Prozessen gegen Firmenboss Manfred Schmider („Big Manni“) auf über zwei Milliarden Euro. Der Flowtex-Fall gilt damit als einer der größten Fälle von Wirtschaftskriminalität in Deutschland und wurde im vergangenen Jahr als Satire im Fernsehen gezeigt.