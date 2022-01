Insolvenzverwalter eingesetzt Wer jetzt bei MV Werften das Sagen hat

Im Gefolge der MV Werften an der Ostsee hat zudem die traditionsreiche Lloyd-Werft in Bremerhaven am Montag Insolvenz angemeldet, die ebenfalls zum Genting-Konzern gehört. Das Gericht vor Ort hat noch am Tag der Anmeldung den erfahrenen Hamburger Rechtsanwalt Per Hendrik Heerma als vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt – zumindest für die Betriebsgesellschaft Lloyd Werft Bremerhaven GmbH. Die wesentlichen Vermögengegenstände dürften jedoch in der Lloyd Investitions- und Verwaltungs GmbH (LIV) liegen. Diese sei „bislang nicht Gegenstand eines Insolvenzantragsverfahrens“, teilt Heerma auf Anfrage mit. Die Ausgangslage werde gegenwärtig weiter sondiert. „Ich stehe im konstruktiven Dialog mit der LIV“, so Heerma. „Aufgrund der bestehenden Betriebsaufspaltung soll eine Gesamtlösung unter Einbeziehung der Lloyd Investitions- und Verwaltungs GmbH erfolgen.“ Die Bremer Politik würde sich zu dem Werftstandort Bremerhaven und der Lloyd-Werft bekennen.