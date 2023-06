Intel-Chipwerk in Magdeburg Herr Habeck, lassen Sie sich nicht erpressen!

Einen Chipmangel wie während der Pandemie, als überall in Europa mangels Chips Bänder in Automobilfabriken stillstanden, würde die neue Intel-Fabrik ohnedies auch künftig nicht verhindern können. Für die europäische Industrie sind diese Chips kleinster Struktur wohl noch viele Jahre irrelevant: Sie werden in Autos und Maschinen so gut wie nicht verwendet, sondern vor allem in Smartphones, Spielkonsolen und Notebooks verbaut. Letztgenannte werden bekanntlich vor allem in Asien gefertigt.



Mit Blick auf die wachsende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen auch für Europas Industrien kann es dennoch sinnvoll sein, auch „Leading Edge“-Fabriken in Europa anzusiedeln. Aber wenn wir dafür schon so viele Milliarden Steuergeld ausgeben, dann doch bitte für einen Chipkonzern, der das nachweislich kann. Wie zum Beispiel TSMC.