Interne Untersuchung: Chemiekonzern Clariant verschiebt Abschluss wegen möglicher Falschbuchungen

Der Spezialchemiekonzern Clariant hat eine Untersuchung zu Rechnungslegungsfragen eingeleitet und daher seinen Jahresabschluss verschoben. Bei der Überprüfung geht es um die Verbuchung von Rückstellungen und Abgrenzungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021, wie das Schweizer Unternehmen am Montag mitteilte. Clariant prüfe, ob Mitarbeiter die Rückstellungen und Abgrenzungen falsch verbucht hätten, um die Ergebnisse des Unternehmens so zu steuern, dass Finanzziele erreicht werden.