Interview mit Markus Brunnermeier „Krisen sind auch Innovations-Booster“

Wie also lassen sich Krisen also gut meistern?

Es braucht Resilienz – die Fähigkeit, den Schock anzunehmen und auf ihn zu reagieren. Und zwar so, dass man schnell zurückkommt. Flexibilität und Lernbereitschaft sind wichtig, um sich in Krisensituationen anzupassen. Das Schlechteste ist, rigide zu sein und alles erhalten zu wollen. Und es braucht Menschen in der Gesellschaft, die anders denken. Auch Diversität spielt also eine wichtige Rolle. Im besten Fall erwachsen aus einer Krise so sogar Chancen, um langfristig weiterzukommen.