Investition in Baden-Württemberg Darum produziert Asiens größter Pharmakonzern einen Dengue-Impfstoff in Deutschland

Die Takeda-Mitarbeitenden, die in Singen am Bodensee den neuen Dengue-Impfstoff des japanischen Pharmakonzerns herstellen, sind von Kopf bis Fuß in Schutzkleidung verhüllt. Über ihnen surrt die Lüftung, die mithilfe mehrerer Filter die Raumluft reinigt. Die Schichtarbeiter arbeiten schweigend und in Zeitlupe – nur so lässt sich verhindern, dass Partikel oder mikrobiologische Lebewesen in den Raum gelangen. Sind Impfstoffe verunreinigt, können sie tödlich sein. Dementsprechend ernst ist die Stimmung. Länger als ein paar Stunden hält das keiner aus, deshalb wird hier alle vier Stunden eine Pause eingelegt.