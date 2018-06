Investitionsstopp Würth tritt in den USA auf die Bremse

Der Bauzulieferer Würth tritt mit Blick auf die Präsidentschaft von Donald Trump in den USA auf die Bremse. Er habe dafür gesorgt, „dass wir derzeit nicht mehr in den USA investieren“, sagte Firmenpatriarch Reinhold Würth der „Bild am Sonntag“. „Dort machen wir mit 1,8 Milliarden Euro 14 Prozent unseres Jahresumsatzes, trotzdem möchte ich das Engagement in Amerika nicht weiter vergrößern.“