Investment abgestoßen Roßmann hat Bayer-Aktien verkauft

Als er damals gehört habe, dass der Konzern sich zig Milliarden Euro an Krediten für die Monsanto-Übernahme aufhalse, „habe ich sofort meine Bayer-Aktien verkauft“, sagte Roßmann der WirtschaftsWoche. „Ich mag keine Firmen, die hoch verschuldet sind.“ Der Gründer und Chef der gleichnamigen Drogeriekette entging 1997 nur knapp einer Insolvenz, nachdem er auf Pump neue Läden in Osteuropa eröffnet hatte. „Schulden können etwas Furchtbares sein“, sagte Roßmann: „Ich bin geimpft in dem Thema.“