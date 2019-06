Investor Paul Singer Was der Elliott-Einstieg für Bayer bedeutet

Thyssenkrupp: Elliott setzt das Management mit der Forderung nach einem schnelleren Konzernumbau unter Druck. Wichtige Manager schmissen wegen der Intervention hin – unter anderem der langjährige Vorstandschef Heinrich Hiesinger und Chefaufseher Ulrich Lehner. Letzterer sprach anschließend vom „Psychoterror“ mancher Aktionäre. Im Dezember schrieb Elliott einen Brief an Hiesingers Nachfolger Guido Kerkhoff, der die Aufspaltung des Konzerns angekündigt hatte. Elliott zweifelte darin an dessen Plänen. Wenige Monate später verwarf Kerkhoff die Idee. Nun will er das Aufzuggeschäft an die Börse bringen – so wie es der Hedgefonds in der Vergangenheit gefordert hatte. Elliotts Beteiligung an Thyssenkrupp: unter drei Prozent.