Investor Paul Singer Was der Elliott-Einstieg für Bayer bedeutet

Weil Elliott sich aber nicht zu Bayer äußerte, nahmen einige Analysten an, dass der Hedgefonds in dem Leverkusener Agrar- und Chemiekonzern ein kurzfristiges Investment sehen könnte. Das hat sich nun geändert. „Das Statement deutet daraufhin, dass Elliott doch mehr in Bayer sieht“, sagt Markus Mayer, Analyst bei der Baader Bank.