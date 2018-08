Investor: Union Investment fordert einen Führungswechsel bei Thyssen-Krupp

Die bisherige Strategie unter Hiesinger und Kerkhoff sei trotz der ganzen Transaktionen, die es gab, nicht von Erfolg gekrönt, betonte Speich. Kritikern wie Großaktionär Cevian oder dem US-Hedgefonds Elliott hatte Kerkhoff entgegen gehalten, dass sich in den vergangenen sieben Jahren - solange war Hiesinger am Ruder - kein Dax-Konzern so stark gewandelt habe wie Thyssen-Krupp. Hiesinger hatte die verlustreichen Stahlwerke in Amerika ebenso abgestoßen wie das Edelstahlgeschäft oder den zivilen Schiffbau.