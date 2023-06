Investoren gegen Management Showdown bei Brenntag

Allerdings kann auch Brenntag auf wichtige Verbündete zählen. Etwa auf den Großinvestor Klaus Michael Kühne, der ansonsten in die Lufthansa und den Hamburger Fußball-Zweitligisten HSV investiert und inzwischen sechs Prozent der Anteile an Brenntag hält. Der WirtschaftsWoche ließ Kühne ausrichten: „Wir haben volles Vertrauen in die Kompetenz des Brenntag-Managements und halten die versuchte Einflussnahme des einen oder anderen Investors für vollkommen unangebracht.“