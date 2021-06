IPO: Feststoffbatterie-Spezialist Solid Power geht über Spac an die Börse

Der BMW-Batteriepartner Solid Power geht durch die Hintertür an die Börse. Das US-Unternehmen kündigte am Dienstag eine sogenannte SPAC-Transaktion an. In dem Geschäft wird Solid Power mit etwa 1,2 Milliarden Dollar bewertet. Ein SPAC („Special Purpose Acquisition Company“) ist eine bereits gelistete Unternehmenshülle, die mit einem nicht notierten Konzern fusioniert – bei Solid Power handelt es sich um die US-Firma Decarbonization Plus Acquisition Corporation III.