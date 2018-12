IW-Studie „Die Sorgen der Unternehmen werden größer“

Nach Einschätzung von IW-Chef Michael Hüther ist in der Weltwirtschaft „zunehmend Sand im Getriebe. Dafür sorgen die Konflikte zwischen den USA und China sowie die Zweifel, die US-Präsident Donald Trump an der multilateralen Ordnung säht“, sagte der Direktor des arbeitgebernahen IW der Deutschen Presse-Agentur. Auch in Europa gebe es Verunsicherung, erläuterte er mit Blick auf den Brexit, die Proteste der „Gelbwesten“ in Frankreich und den Kurs der Regierung in Italien.