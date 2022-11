IWH-Studie 300 Produkte verursachen 90 Prozent des Gasverbrauchs

Den Forschern zufolge verursacht die Herstellung der 300 Produkte mit dem höchsten Gasverbrauch knapp 90 Prozent des gesamten Gasverbrauchs der deutschen Industrie. Bei einer Vervierfachung des Gaspreises für industrielle Abnehmer in Deutschland erhöhten sich die Herstellungskosten im Durchschnitt aller untersuchten 300 Produkte um zwölf Cent je Euro Umsatz. Würde die Kostensteigerung vollständig an die Kunden weitergegeben, müssten die Preise für diese Produkte somit um zwölf Prozent steigen. Dem IWH zufolge kommen die fünf Produkte mit dem höchsten Gasverbrauch pro Euro Umsatz aus der chemischen Grundstoffindustrie. Deren Herstellung in Deutschland dürfte aufgrund der gestiegenen Gaspreise kaum mehr international wettbewerbsfähig sein.