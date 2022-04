Jacht-Boom Flucht auf die hohe See

„Wir haben gut gefüllte Auftragsbücher, schon Stand Ende Februar hatten wir Orders für 330 Millionen Euro“, sagt Hanjo Runde, der Geschäftsführer von HanseYachts in Greifswald, dem zweitgrößten Hersteller hochseetauglicher Jachten in Deutschland, im Podcast Chefgespräch mit WiWo-Chefredakteur Beat Balzli. Die Schiffe von HanseYacht kosten bis zu vier und fünf Millionen Euro das Stück. Nur zwei Orders musste er nach dem Compliance Check wegen der Sanktionen gegen bestimmte russische Käufer stornieren, einen Auftrag eines ukrainischen Kunden löschte er auf dessen Wunsch. „In der Gesellschaft gibt es einen Trend zu mehr Unabhängigkeit“, sagt Runde, „allein mit der Familie auf dem Wasser zu sein, gewann gerade in der Corona-Pandemie an Charme.“ Auf Google trenden schon seit längerem Suchbegriffe wie Boot, Yachting und Urlaub auf dem Wasser.



Den vollständigen Podcast mit Hanjo Runde hören Sie hier



Händeringend sucht der Unternehmenschef vor allem nach Fachkräften: Ihm fehlen 500 Arbeiter, die Boote bauen können. Boomende Nachfrage trifft auf knappes Angebot – was die Preise treibt. Experten schätzen, dass die Preiserhöhungen deutlich über das langjährige Mittel von drei bis sechs Prozent im Jahr anziehen werden.