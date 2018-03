Jahresbilanz am Donnerstag: Bei Linde lohnt es sich, aufs Gesundheitsgasegeschäft zu achten

Das Gesundheitsgasegeschäft ist nicht so profitabel wie das mit Industriegasen, aber auch in konjunkturell schwachen Zeiten stabil. Es wird spannend, ob auch der Chef des fusionierten Konzerns, Praxair-Chef Steve Angel, an Lincare festhalten wird. Sein Finanzvorstand Matt White hatte vor Analysten angedeutet, dass die Gesundheitssparte und der Anlagenbau auf den Prüfstand kommen könnte.