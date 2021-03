Jahresbilanz: VW-Kernmarke schreibt operativ schwarze Zahlen – Porsche verdient am besten im Konzern

Damit hat Porsche am Ende noch besser abgeschnitten, als nach den Andeutungen des Unternehmens in den vergangenen Wochen zu erwarten gewesen war. So sprachen Vorstandschef Oliver Blume und sein Finanzvorstand Lutz Meschke seit Jahresbeginn lediglich davon, dass Porsche wieder eine zweistellige Rendite geschafft habe.