Jahresbilanz: Zulieferer Continental belohnt die Aktionäre

DüsseldorfVom guten Jahresergebnis bei Continental profitieren besonders die Aktionäre. „Der Vorstand schlägt eine Erhöhung der Dividende um 25 Cent auf 4,50 Euro vor. Wir beabsichtigen also die sechste Anhebung in Folge“, sagte Conti-Vorstandschef Elmar Degenhart am Donnerstag bei der Präsentation des Jahresergebnisses für 2017.