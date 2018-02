Jan Jenisch: Neuer Chef soll Risse bei Lafarge-Holcim kitten

Die Remedur, die Jenisch bereits Sika verordnete, wendet er nun auch bei Lafarge-Holcim an: Mit einer Straffung des Top-Managements und mehr Ergebnis-Verantwortung für die Regionen hat er bereits erste Zeichen gesetzt. Seine vollständige Strategie will der Deutsche nun zusammen mit dem Jahresabschluss Ende der Woche präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Jenisch weiter an der Sparschraube drehen wird. „Er kann die Renditen verbessern, indem er die Verwaltungskosten kräftig kürzt“, erklärte Fidelity International Fondsmanager Alberto Chiandetti. Ins Visier könnten administrative Posten außerhalb des Zürcher Hauptsitzes etwa in Paris kommen, erwarten Experten.