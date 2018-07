Japanischer Autobauer: Neue Pick-ups – Nissan investiert halbe Milliarde Dollar in Argentinien

CórdobaDer japanische Automobilhersteller Nissan investiert 600 Millionen US-Dollar (514 Millionen Euro) in eine neue Produktionslinie für den Pick-up Frontier in Argentinien. Die Fertigungsstraße soll innerhalb des Werks des französischen Autokonzerns Renault in Córdoba entstehen, wie Nissan am Montag mitteilte.