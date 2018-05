Japanischer Autobauer: Nissan sagt Gewinneinbruch voraus - die Blitzanalyse

Schwäche in westlichen Märkten: In den USA hat Nissan etwas weniger Autos verkauft als im Jahr zuvor. Ein Grund ist der schrumpfende Markt. Doch teilweise war dies Absicht. Der Konzern senkt den Verkauf von Firmenwagen und die Rabatte. Stattdessen konzentriert sich Nissan sich auf Privatkunden. So will Nissan endlich wieder mehr Gewinne machen. Der Betriebsgewinn in Nordamerika sackte 2017 immerhin um 30 Prozent auf 200 Milliarden Yen (1,5 Milliarden Euro) ab.