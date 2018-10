Japanischer Autohersteller Nissan verschiebt wegen Brexit-Sorgen Tarifgespräche in Großbritannien

LondonNissan hat seine Tarifgespräche in Großbritannien wegen der Brexit-Unsicherheiten verschoben. In Absprache mit den Arbeitnehmervertretern würden die Lohnverhandlungen für das britische Werk und das Technikzentrum für die beiden nächsten Jahre erst 2019 beginnen, „wenn wir mehr Klarheit über die zukünftigen Geschäftsaussichten haben“, sagte ein Sprecher am Montag. Eigentlich sollen die Gespräche im Herbst starten.