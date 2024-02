Job-Abbau bei Miele Wie viele Warnschüsse braucht es noch?

Unausweichlich ist auch eine große Debatte um die Standortfaktoren in Deutschland. Die hohen Energiepreise, unter denen viele Industrieunternehmen leiden, und eine überbordende Bürokratie – um nur zwei Fakten zu nennen – sind hausgemacht. Subventionen oder sogenannte Sondervermögen, wie von Robert Habeck gefordert, sind keine Lösung. Um den Niedergang der deutschen Wirtschaft zu stoppen muss die Devise lauten: mehr Marktwirtschaft wagen, zum Beispiel beim Klimaschutz, und endlich Bürokratie ab- und nicht weiter aufbauen.



Die Kritik im Fall Miele allein an der Bundesregierung abzuladen, ist aber zu einfach. Zur Wahrheit gehört auch, dass man in Gütersloh von Corona-Sondereffekten profitiert hat. Viele Haushalte haben „weiße Ware“ wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler während der Pandemie angeschafft – und die Kasse bei Miele kräftig klingeln lassen. In der guten Phase wurden personelle Überkapazitäten aufgebaut. Dass der Kaufrausch der Konsumenten nicht von Dauer ist, hätte man wissen müssen. Doch offenbar ist es Miele nicht gelungen, die Rekordumsätze zu nutzen, um das Unternehmen für die Zeit nach der Pandemie krisensicher aufzustellen.